Χεζμπολάχ: Ακόμη δύο στελέχη της «εξουδετέρωσε» ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να «αποδεκατίζει» στελέχη και μέλη της φιλοϊρανικής εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Με στοχευμένα πλήγματα – συνήθως από αέρος – ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει μέχρι τώρα σκοτώσει περίπου 200 ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της Χεζμπολάχ, ως αντίποινα στις ρουκέτες που συχνά εξαπολύει η εξτρεμιστική οργάνωση από το έδαφος του Λιβάνου, ειδικά μετά την ολομέτωπη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα Πέμπτη, 15.2.2024, ο IDF (Israel Defence Forces – Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις όπως είναι το επίσημο όνομα του Ισραηλινού στρατού) επιβεβαίωσε ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια αεροπορικού πλήγματος χθες βράδυ στην πόλη Ναμπατιέχ του Λιβάνου έναν υψηλόβαθμο διοικητή του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τον Αλί αλ-Ντεμπς, και άλλους δύο συνεργάτες του που είναι ο αναπληρωτής του και ένας μαχητής.

«Χθες βράδυ, ένας διοικητής της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, ο Αλί Μοχάμεντ αλ-Ντεμπς, ο αναπληρωτής του, Ιμπραχίμ ‘Ισα, και ένας άλλος τρομοκράτης σκοτώθηκαν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του διευκρινίζοντας ότι τους «εξόντωσε».

