Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) την Καλάμα, πόλη της βόρειας Χιλής, που αξιωματούχοι στην περιοχή σημείωσαν ότι οφειλόταν σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής νιτρογλυκερίνης, εκρηκτικού με ευρεία χρήση στον τομέα των μεταλλείων.

Η έκρηξη ταρακούνησε κτίρια και ενεργοποίησε συναγερμούς αυτοκινήτων σε απόσταση ακόμη και 25 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση. Μια στήλη πυκνού καπνού υψωνόταν στον ουρανό από το εργοστάσιο.

Στην εγκατάσταση έσπευσε δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

The huge explosion in Calama, Chile took place at an Eneax plant. They produce ammonium nitrate. #Chile 0027 https://t.co/hybFPpl3nl

Emerging: Video shows large cloud of smoke following apparent explosion at industrial plant outside Calama, Chile; no immediate word on injuries pic.twitter.com/KyFRt5ugKP