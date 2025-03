Χίθροου: Προσγειώθηκε η πρώτη πτήση μετά τη μεγάλη φωτιά – Τις επόμενες ώρες η πλήρης αποκατάσταση

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου άρχισαν σιγά-σιγά να επανέρχονται μετά από 18 ώρες διακοπής έπειτα από τη μεγάλη φωτιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό και της επακόλουθης διακοπής ρεύματος.

Το πρώτο αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου μετά τη μεγάλη φωτιά που έκλεισε τον πιο πολυσύχναστο αεροπορικό κόμβο της Ευρώπης.

Πρόκειται για αεροσκάφος της British Airways, οι τροχοί του οποίου πάτησαν στον διάδρομο προσγείωσης, χθες (21.03.2025) λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Χίθροου είχε ακυρώσει χθες όλες τις πτήσεις, αλλά μπόρεσε να επαναλάβει κάποιες μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η πλήρης λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα (22.03.2025) το πρωί με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις, αλλά η αναστάτωση αναμένεται να διαρκέσει για ημέρες.

Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι ελπίζει να «λειτουργήσει πλήρως αύριο (σ.σ. σήμερα) και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σύντομα». Πρόσθεσε, ότι οι ομάδες του εργάστηκαν «αδιάκοπα από το περιστατικό για να εξασφαλίσουν μια ταχεία αποκατάσταση».

Περισσότερες από 1.300 πτήσεις από και προς το Χίθροου επηρεάστηκαν, ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar 24. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς οι επιβάτες προσπαθούν να επαναπρογραμματίσουν τα ταξίδια τους και οι αεροπορικές εταιρείες εργάζονται για να επανατοποθετήσουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματα.

Ερωτήματα για το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς μια τόσο κρίσιμη υποδομή, όπως είναι ένα αεροδρόμιο και μάλιστα το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον πλανήτη, μπορεί να βρεθεί εκτός του συνολικού δικτύου από μία φωτιά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Σον Ντόιλ, δήλωσε χθες το απόγευμα σε δημοσιογράφους ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο είναι κάτι «πρωτοφανές», λέγοντας πως δεν έχει δει διακοπή λειτουργίας αερολιμένα σε τέτοια κλίμακα για πολλά χρόνια.

Πηγές του αεροδρομίου ανέφεραν ότι υπάρχουν εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης, αυτά όμως είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών – όπως για παράδειγμα όταν ένα αεροσκάφος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν επαρκούν για ολόκληρο το αεροδρόμιο και μάλιστα τόσο μεγάλο και σε πλήρη λειτουργία.

Προφανώς, κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις ή να βρεθούν εναλλακτικά σχέδια για την αντιμετώπιση αντίστοιχων έκτακτων περιστατικών. Κάτι που ήδη συζητείται είναι αν και άλλες κρίσιμες υποδομές είναι εξίσου ευάλωτες σε διακοπή ηλεκτροδότησης, όπως μετά τη μεγάλη φωτιά.

Όλα αυτά τα ερωτήματα τίθενται με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση γιατί βρισκόμαστε σε μία φάση που τα θέματα ασφάλειας των υποδομών λόγω της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, βρίσκονται στην κορυφή ξαφνικά της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς υπάρχουν και φόβοι για αυτές τις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σαμποτάζ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, προσεγγίζουν αυτή την έρευνα με ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτό σε όλα τα σενάρια.

CEO Χίθροου: Το αεροδρόμιο δεν μπορεί να προφυλαχτεί 100% από ορισμένα περιστατικά

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου, Τόμας Γουόλντμπι δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Χίθροου δεν μπορεί να προφυλαχτεί 100% από ορισμένα έκτακτα περιστατικά, μετά την πυρκαγιά σε υποσταθμό η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας την ηλεκτροδότηση του αεροδρομίου.

«Αυτό (σ.σ. η παροχή ρεύματος) είναι λίγο αδύναμο σημείο», δήλωσε ο Γουόλντμπι στους δημοσιογράφους έξω από το αεροδρόμιο. «Αλλά φυσικά από απρόοπτα ορισμένων μεγεθών δεν μπορούμε να προφυλαχθούμε 100% και αυτό είναι ένα από αυτά».

Αφού ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν και ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου, ο Γουόλντμπι χαρακτήρισε το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε απώλεια ρεύματος που ισοδυναμεί με «μία μεσαίου μεγέθους πόλη» ως «πρωτοφανές».

Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να χειριστεί το Χίθροου το θέμα, ο Γουόλντμπι είπε ότι το κλείσιμο του συστήματος και η εκ νέου εκκίνησή του απαιτεί πολύ χρόνο, και ότι στην πραγματικότητα, το αεροδρόμιο ανακάμπτει «αρκετά γρήγορα» δεδομένου του αριθμού των συστημάτων που εμπλέκονται.

Όσον αφορά τα εφεδρικά συστήματα, ο Γουόλντμπι αποκάλυψε ότι το Χίθροου διαθέτει τρεις υποσταθμούς με εφεδρικό μετασχηματιστή, αλλά ένας από αυτούς χάλασε επίσης.

Έτσι, οι ομάδες του έπρεπε να αναδιαρθρώσουν την τροφοδοσία του αεροδρομίου, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να επανεκκινήσουν και να δοκιμαστούν «χιλιάδες συστήματα».

Απαντώντας, τέλος, ποιος θα πληρώσει το κόστος της διακοπής, ο Γουόλντμπι είπε ότι υπάρχουν διαδικασίες για αυτό», και ότι το αεροδρόμιο δεν έχει «υποχρεώσεις σε ισχύ» για περιστατικά όπως αυτό που συνέβη σήμερα.