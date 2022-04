Την αντίδραση της Άγκυρας – μέσω της πρεσβείας της στην Αθήνα – προκάλεσαν δηλώσεις του απερχόμενου Αμερικανού Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ανέφερε πως χρειάσθηκε να «ενεργοποιηθούμε έντονα για να βοηθήσουμε ώστε να αποτρέψουμε να ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το καλοκαίρι του 2020.

Όμως αυτό που φαίνεται να πείραξε την Τουρκία είναι οι αναφορές του Τζέφρι Πάιατ στις αξιώσεις που εγείρει η Άγκυρα.

Συγκεκριμένα ο απερχόμενος Πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε πως «…Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ βελτιωμένες, παρά τις συνεχιζόμενες απαράδεκτες δραστηριότητες, τις υπερπτήσεις, τις ρητορικές υπερβολές, τις ανόητες δηλώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών, η οποία από αμερικανικής πλευράς είναι αδιαμφισβήτητη».

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον κ. Πάιατ, η Τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα ανέφερε μέσω Twitter:

«Ένα από τα πιο ατυχή αμαρτήματα στη διπλωματία είναι να “γίνεσαι ντόπιος”. Συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και υιοθετείς αυτές των οικοδεσποτών σου».

One of the unfortunate sins in the practice of diplomacy is called "going native". It happens when you forget your own country's positions and assume those of your hosts.