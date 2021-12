Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στον ουρανοξύστη που στεγάζεται το Κέντρο Παγκόσμιο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ. Εξαιτίας της φωτιάς είχαν παγιδευτεί περίπου 150 άνθρωποι στη στέγη του, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την σβήσουν λίγη ώρα αργότερα και πριν προλάβει η φωτιά να επεκταθεί στους υπόλοιπους ορόφους.

Το Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου (World Trade Center) των 39 ορόφων, στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, στεγάζει εστιατόρια, γραφεία και καταστήματα στη σφύζουσα εμπορική συνοικία Κόζγουεϊ Μπέι του Χονγκ Κονγκ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε κοινόχρηστο δωμάτιο στο εμπορικό κέντρο του κτιρίου στους κάτω ορόφους του, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης, πριν επεκταθεί στη σκαλωσιά από μπαμπού που επενδύει το εξωτερικό του.

Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν πως πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες με δύο μάνικες υψηλής πίεσης, ενώ χρησιμοποίησαν τηλεσκοπικές κλίμακες και αναπνευστικές συσκευές στην προσπάθειά τους να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Η αστυνομία γνωστοποίησε στο Ρόιτερς ότι 13 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας απ’ αυτούς ημιλιπόθυμος.

People being treated after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Centre



