Εκατοντάδες άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο World Trade Center στην συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, ενώ σύμφωνα με το Reuters τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας εξ αυτών πιο σοβαρά.

Η πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ σημειώθηκε στις 12:37 το μεσημέρι, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ο ουρανοξύστης ήταν γεμάτος κόσμο, καθώς είναι η ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος για πολλούς εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 150 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίζουν πολίτες με τις ειδικές σκάλες.

At least two injured in the huge blast at the World Trade Center in #HongKong. pic.twitter.com/VvPync470E