Ανέβηκε σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ και ανήρτησε ένα «πανό για την ειρήνη», την ώρα που η πρώην βρετανική αποικία ζει μια μείζονα πολιτική κρίση με διαδηλώσεις να γίνονται σχεδόν καθημερινά με αίτημα περισσότερη δημοκρατία.

Ο 57χρονος «άνθρωπος αράχνη», ο οποίος έχει εξειδικευτεί στο να σκαρφαλώνει σε κτίρια, αναρριχήθηκε στους 68 ορόφους του Κέντρου Τσέουνγκ Κονγκ, στο οικονομικό κέντρο της πόλης, μέσα σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας.

Όταν ολοκλήρωσε την ανάβασή του, κρέμασε ένα πανό στο οποίο παρουσιάζονται οι σημαίες της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ ενωμένες, όπως και μια χειραψία.

Προτού αρχίσει την αναρρίχησή του, ο Αλέν Ρομπέρ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί ότι η ενέργειά του αυτή «αποτελεί μια επείγουσα έκκληση για διαβουλεύσεις ανάμεσα στους πολίτες του Χονγκ Κονγκ και την κυβέρνησή τους».

«Ίσως αυτό που κάνω να ρίξει τη θερμοκρασία και να φέρει το γέλιο. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο στόχος μου», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του.

Το μήνυμά του ωστόσο δεν τους έπεισε όλους.

“He just wanted peace for everyone, I think.”

The lawyer for French Spiderman Alain Robert on the daredevil’s message for Hong Kong and China #香港 pic.twitter.com/0aw4cwCY20

