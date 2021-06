Από τα ξημερώματα, χιλιάδες κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ σχημάτισαν ουρές εκατοντάδων μέτρων περιμένοντας επί ώρες για να αγοράσουν το τελευταίο φύλλο της εφημερίδα Apple Daily που εξαναγκάσθηκε σε κλείσιμο από το Πεκίνο, στο τελευταίο πλήγμα που καταφέρει το κινεζικό καθεστώς στις ελευθερίες των πολιτών της πρώην βρετανικής αποικίας.

Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας τυπώθηκε την νύκτα σε ένα εκατομμύριο αντίτυπα, έναντι 80.000 υπό κανονικές συνθήκες, ενώ μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τον «οδυνηρό αποχαιρετισμό» μπροστά στα γραφεία της εφημερίδας, με αναμμένους τους φακούς των κινητών τους, αφήνοντας σημειώματα και χαιρετώντας το προσωπικό στα παράθυρα και τους εξώστες.

Ενας φωτογράφος που δεν κατονομάσθηκε δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός εργαζομένων βρέθηκε χθες την νύκτα στα γραφεία της εφημερίδας. Ηταν κάτι σαν reunion ή κηδεία. «Ηταν μια ευκαιρία για να συγκεντρωθούν όλοι οι συνάδελφοι, ήταν μια ιστορική στιγμή».

Emotional scenes outside #Appledaily hq, as supporters shout “Apple Daily, support you till the end.“ The journalists reply “ thank you everyone” “Hongkongers. Add oil. Hongkongers, add oil!”#HongKongProtests pic.twitter.com/32660hW6G0