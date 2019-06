Πεδίο μάχης θυμίζει το κέντρο του Χονγκ Κονγκ με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού και γκλομπ προκειμένου να απωθήσει τους διαδηλωτές που προσπάθησαν να φτάσουν στο τοπικό κοινοβούλιο, καθώς οξύνεται η ένταση για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική Κίνα.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν λίγο μετά αφού εξέπνευσε το τελεσίγραφο που είχα δώσει οι διαδηλωτές στην κυβέρνηση για να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Οι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο χρησιμοποιούσαν ομπρέλες ως ασπίδες και προσπάθησαν να φτάσουν στους αστυνομικούς που φρουρούν το κτίριο, ενώ έριξαν εναντίον τους διάφορα αντικείμενα, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο i-Cable.

Νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι οι διαδηλωτές που έχουν αποκλείσει το κέντρο του Χονγκ Κονγκ πρέπει να διαλυθούν και να σεβαστούν τον νόμο.

Ο Μάθιου Τσέουνγκ αναπληρωτής της Κάρι Λαμ, της επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, ζήτησε μέσω μηνύματος βίντεο από τους διαδηλωτές να ανοίξουν τις οδικές αρτηρίες που έχουν κλείσει.

«Καλώ επίσης τους πολίτες που διαδηλώνουν να επιδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερη αυτοσυγκράτηση, να διαλυθούν ησύχως και να μην αψηφούν τους νόμους», πρόσθεσε.

