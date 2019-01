Χρυσές Σφαίρες 2019: Η Ολίβια Κόλμαν έβγαλε… ασπροπρόσωπο τον Λάνθιμο! Όλοι οι νικητές

Οι Χρυσές Σφαίρες είχαν φέτος άρωμα ελληνικό, αφού το The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφιο σε πολλές κατηγορίες αλλά τελικά κέρδισε ένα βραβείο, αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε μουσική ή κωμική ταινία, με την Ολίβια Κόλμαν (τη βασίλισσα Άννα στο The Favourite) να φεύγει με τη Χρυσή Σφαίρα στα χέρια.

Στην ίδια κατηγορία με την Κόλμαν ήταν υποψήφιες και οι άλλες δυο πρωταγωνίστριες της ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη, η Ρέιτσελ Βάις και η Έμμα Στόουν. Στον ευχαριστήριο λόγο της, η Κόλμαν δεν ξέχασε να τις αναφέρει, ενώ αστειεύτηκε με το γεγονός πως θα ήθελε να κλάψει από χαρά αλλά φοβήθηκε το… τρολάρισμα!

Τις περισσότερες Χρυσές Σφαίρες κέρδισαν οι ταινίες Bohemian Rhapsody (καλύτερη δραματική ταινία) και Green Book (καλύτερη ταινία στην κατηγορία μούζικαλ ή κωμωδία, όπου ήταν υποψήφιο και το The Favourite).

Για την ερμηνεία του ως Φρέντι Μέρκιουρι στο Bohemian Rhapsody τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία ο Ρεμί Μαλέκ. Στις γυναίκες, το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία απέσπασε η σπουδαία Γκλεν Γκλόουζ για το The Wife.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία για το ρόλο του ως Ντικ Τσέινι (σ.σ. αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους του νεότερου) για την ταινία Vice. Ο γνωστός ηθοποιός (βραβευμένος και με Όσκαρ) εξέπληξε τους πάντες όταν… ευχαρίστησε τον Σατανά γιατί του έδωσε την έμπνευση να παίξει το ρόλο αυτό!

Το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille φέτος απονεμήθηκε στον Τζεφ Μπρίτζες.

Watch @TheJeffBridges receive tonights Cecil B. DeMille Award at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/c2fTDGtqNX — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Όλοι οι νικητές

Καλύτερη δραματική ταινία: Bohemian Rhapsody

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ: Green Book

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: Roma

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική ταινία: Glenn Close, The Wife

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική ταινία: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Καλύτερη ηθοποιός σε μιούζικαλ ή κωμωδία: Olivia Colman, The Favourite

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Christian Bale, Vice

Καλύτερος Β’ γυναικείος ρόλος: Regina King, If Beale Street Could Talk

Καλύτερος Β’ ανδρικός ρόλος: Mahershala Ali, Green Book

Καλύτερης σκηνοθεσίας: Alfonso Cuarón, Roma

Καλύτερου σεναρίου: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής: Justin Hurwitz, First Man

Καλύτερου τραγουδιού: “Shallow”, A Star Is Born