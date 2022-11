Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που συγκλόνισε νωρίτερα το χωριό Przewodow στην ανατολική Πολωνία, σε μικρή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ZET είχε αποδώσει νωρίτερα την έκρηξη σε «αδέσποτους» πυραύλους, στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε επίσης πληροφορίες αξιωματούχου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών – τον οποίο δεν κατονόμασε – ότι η έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Οι πύραυλοι που έπεσαν στο χωριό Przewodów της Πολωνίας, πέτυχαν εγκαταστάσεις σιτηρών. Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο στόχος των πυραύλων μπορεί να ήταν η Λβιβ, η ουκρανική πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Przewodów, η οποία ήδη έχει πληγεί σήμερα από ρωσικά χτυπήματα, όπως και το Κίεβο και το Χάρκοβο.

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, με tweet του λέει ότι «το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά και προσγειώθηκαν στο έδαφος του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται πλήρως με τους Πολωνούς φίλους και καταδικάζει αυτό το έγκλημα.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.

Ο χάρτης με το φερόμενο σημείο της επίθεσης κυκλοφορεί στα social media. Σύμφωνα με το βρετανικό Express, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν οι πύραυλοι προσγειώθηκαν σε πολωνικό έδαφος, δηλαδή σε ΝΑΤΟϊκό έδαφος, αφού η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και στο έδαφός της υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

