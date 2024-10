Χτύπημα της Χεζμπολάχ στη Χάιφα και επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό – Οι πρώτες εικόνες

Ένας πύραυλος χτύπησε στις 23.30 το βράδυ της Κυριακής (6/10/24) την Χάιφα, στο βορειοδυτικό Ισραήλ, προερχόμενος από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, φαίνεται καπνός να απλώνεται πάνω από την πόλη Χάιφα του Ισραήλ, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος της Χεζμπολάχ.

Smoke is seen rising from the City of Haifa in Northwestern Israel, following a Direct Impact from a Rocket or Missile launched by Hezbollah. pic.twitter.com/Y5QS0Himqf — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ένα εστιατόριο και πολυώροφα κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν από το πυραυλικό χτύπημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι.

A Restaurant and several High-Rise Residential Buildings suffered Damage as a result of Heavy Rocket, or more than likely Missile Impacts, in the Northwestern Israeli City of Haifa; reports now suggest No Casualties. pic.twitter.com/wlqYXnegJt — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Footage from tonight, showing the moment that Two, possibly Three Rockets or Missiles struck the City of Haifa in Northwestern Israel. pic.twitter.com/4piidisVRL — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον της Χάιφας, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία. Νωρίτερα, το φιλοϊρανικό κίνημα επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα.

Δυνατές εκρήξεις στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, δυνατές εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Κυριακής (6/10/24) τη Βηρυτό, λίγη ώρα μετά τη νέα έκκληση που είχε κάνει ο ισραηλινός στρατός για εκκένωση του νότιου τμήματός της.

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε νέα έκκληση προς τους κατοίκους του νοτίου προαστίου της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ που αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες ημέρες. Λίγο αργότερα, άρχισαν οι εκρήξεις…

🇮🇱🇱🇧 The Israeli Air Force continues to strike Dahiya in Beirut, Lebanon. An evacuation order was given to civilians, which live in residential areas near alleged Hezbollah infrastructure. pic.twitter.com/6mR1J3ZwtT — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) October 6, 2024

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όσους κατοικούν στις γειτονιές Μπουρτζ αλ-Μπαράτζνε και Χαντάθ του νοτίου προαστίου της Βηρυτού. Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός θα επέμβει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Αβισάι Αντράε στην πλατφόρμα Χ προτρέποντας τους κατοίκους αυτών των περιοχών να απομακρυνθούν.

Λίγο αργότερα, τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για δυνατές εκρήξεις στη Βηρυτό.

Multiple Large Explosions moments ago in the Southern Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/ge9KyCT7CI — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Massive Israeli Strikes tonight on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, with several close to the Site of last night’s Strikes. pic.twitter.com/ylmX7W5ClC — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Υπάρχουν αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το χτύπημα…