Χτύπησαν πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα!

Τις πληροφορίες μεταδίδει το Arabiya TV, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία. Και τονίζει πως οι Χούθι, της Υεμένης, χτύπησαν ένα πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πετρελαιοφόρο έχει μικρές ζημιές από την επίθεση. Ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει την πορεία του.

Χτυπήθηκε… κατά λάθος το πετρελαιοφόρο;

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Reuters, οι Χούθι της Υεμένης υποστηρίζουν πως στόχευαν ένα πολεμικό πλοίο της Σαουδικής Αραβίας και όχι ένα πετρελαιοφόρο!

Η επίθεση σημειώθηκε μία μέρα αφότου οι ένοπλες δυνάμεις, που έχουν ταχθεί στο πλευρό του πρώην προέδρου της Υεμένης, Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ, ισχυρίστηκαν πως εκτόξευσαν επιτυχώς έναν βαλιστικό πύραυλο. Συγκεκριμένα έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατασκεύασαν μόνοι τους. Η εκτόξευση φέρεται να έγινε στην στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας, Asir. Η οποία βρίσκεται στα νοτιοδυτικά σύνορα.

Οι αντάρτες Χούθι κάνουν συχνά επιθέσεις εναντίον των εδαφών της Σαουδικής Αραβίας. Πολλές από αυτές γίνονται με εκτοξεύσεις πυραύλων. Πρόσφατα, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις παραβιάσεις των διεθνών κανόνων των πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι επιθέσεισς συνδέονται με τον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη. Ένας πόλεμος που μαίνεται εδώ και επτά χρόνια μεταξύ της κυβέρνησης, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος, Αμπντ αλ-Ραμπ Μανσούρ αλ-Χαντί και του κινήματος των Χούθι στα βόρεια της χώρας.

The attacks are connected with the Yemeni civil war, which the country has been engulfed in for several years: the conflict between the government, headed by Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi and the Houthi movement in the country’s north, also known as Ansar Allah.

**Οι Χούθι είναι Ζαϊντί ομάδα που δραστηριοποιείται στην Υεμένη. Η ομάδα αντλεί την ονομασία της από τον Χουσεΐν Μπαντρεντίν αλ-Χούθι, ο οποίος ξεκίνησε επανάσταση στην Υεμένη το 2004 και σκοτώθηκε από τις Ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Καθοδηγούνται από τον Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι και πέτυχαν στο πραξικόπημα του 2014-2015 να αποκτήσουν τον έλεγχο σημαντικών εδαφών, της πρωτεύουσας Σαναά και του κοινοβουλίου. Οι Χούθι ασκούν de facto έλεγχο στο μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας Υεμένης. Η βόρεια Υεμένη ενώθηκε με την νότια Υεμένη το 1990. Έκτοτε η κυβέρνηση της Υεμένης κατέστειλε επανειλημένα δια της βίας διαμαρτυρίες αποσχιστών.

