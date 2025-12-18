Κόσμος

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση στην πόλη Τάιζ – Όλα τα θύματα γυναίκες και παιδιά

Η Υεμένη παραμένει εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα του βορρά
Αυτονομιστές ξεκινούν στρατιωτική επιχείρηση στη νότια επαρχία Αμπιάν της Υεμένης / REUTERS / Stringer

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση στην πόλη Τάιζ στη νοτιοδυτική Υεμένη, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επικαλούμενο πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας της περιοχής.

Η βομβιστική επίθεση αφορά εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Αλ Ισλάχ στην Τάιζ – μίας από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Το ισλαμιστικό κόμμα Αλ Ισλάχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Όλα τα θύματα ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Η Υεμένη παραμένει εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της μάχονται στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, σε μία προσπάθεια να απωθήσουν τους Χούθι.

Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, αυτονομιστές – που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ελέγχουν αρκετά εδάφη, υποχρεώνοντας κυβερνητικές δυνάμεις να αποσυρθούν.

