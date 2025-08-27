Κόσμος

Υπό πολιορκία η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά – Επιμένουν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί

Στη Μονή ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Οι «στασιαστές» απειλούν να εισβάλλουν και να τον σκοτώσουν
Η Μονή Σινά
Η Μονή Σινά / Eurokinissi

Μια κατάσταση που θυμίζει πόλεμο εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Παρά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την εκδίωξη των «στασιαστών» μοναχών αυτοί παραμένουν έξω από την πύλη και προσπαθούν δια της βίας να μπουν στη Μονή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ελληνικά και αιγυπτιακά ΜΜΕ έχει ήδη ζητηθεί η παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση των μοναχών, αλλά  προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια κίνηση και τηρεί ουδέτερη στάση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, σύμφωνα με την Καθημερινή, βρίσκεται εντός της Μονής και οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν απειλούν ακόμα και την ζωή του.

Στελέχη της αιγυπτιακής αστυνομίας, που τις τελευταίες ώρες δεν απαντά σε κλήσεις που γίνονται, βρίσκονται πλησίον της μονής, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής παρέμβει για να εμποδίσουν τους πραξικοπηματίες στις κινήσεις τους.

Στην δήλωση που έκανε την Τρίτη (26/08/2025) μετά την επιστροφή του στη Μονή ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

