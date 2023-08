Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως στελέχη του «δεν παρατήρησαν νάρκες ή εκρηκτικά» στις οροφές του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε καθώς το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ετοιμάζει «προβοκάτσια», με το Κρεμλίνο να προειδοποιεί από την πλευρά του πως είναι πιθανή ουκρανική «επίθεση» που θα είχε «καταστροφικές συνέπειες».

Μετά την ανταλλαγή κατηγοριών, ο ΔΟΑΕ ζήτησε καλύτερη πρόσβαση για να «επαληθεύσει τα γεγονότα στο πεδίο» κατά τρόπο «ανεξάρτητο και αντικειμενικό».

Στελέχη του ΔΟΑΕ είχαν «απρόσκοπτη» πρόσβαση χθες το απόγευμα (3.8.2023) – μετά από «επανειλημμένα αιτήματα» του Οργανισμού για να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις – στις στέγες «των δύο αντιδραστήρων και μπόρεσαν επίσης να δουν καθαρά τις οροφές στις αίθουσες όπου βρίσκονται οι τουρμπίνες», είπε ο Γκρόσι.

Ο Οργανισμός, ωστόσο, εξακολουθεί να ζητά πρόσβαση στις οροφές των άλλων τεσσάρων μονάδων του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

