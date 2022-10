Διακόπηκε και πάλι η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια αναγκάζεται εκ νέου να χρησιμοποιεί γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν με πετρέλαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφάελ Γκρόσι.

«Η ομάδα μας στον Πυρηνικό Σταθμό της Ζαπορίζια με πληροφόρησε σήμερα το πρωί ότι ο σταθμός έχει χάσει για 2η φορά σε πέντε ημέρες κάθε εξωτερική ηλεκτροδότηση», έγραψε ο Γκρόσι στο Twitter επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τη δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από το σταθμό ώστε να αποφευχθούν οι βομβαρδισμοί κοντά στην εγκατάσταση.

This repeated loss of #ZNPP’s off-site power is a deeply worrying development and it underlines the urgent need for a nuclear safety & security protection zone around the site.