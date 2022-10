Τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις έχουν σημειωθεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.10.2022) στο Κίεβο. «Οι σειρήνες δεν σταματάνε να ηχούν σε όλη την Ουκρανία» σημειώνει σε μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να εξαφανίσει «από προσώπου γης» τη χώρα του.

Από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, όπως αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Υπενθυμίζεται ότι η νέα επίθεση στο Κίεβο έρχεται στον απόηχο του πλήγματος στη γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συγκαλέσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας για να αποφασίσει αντίποινα.

«Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης … να εξοντώσουν τους πολίτες που κοιμούνται στα σπίτια τους στην (πόλη της) Ζαπορίζια. Να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην δουλειά τους στο Ντνίπρο και στο Κίεβο», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού δεν σταματάνε να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Πύραυλοι μας χτυπάνε. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ έκανε λόγο για εσκεμμένες επιθέσεις και σημείωσε ότι αποτελούν απόδειξη ότι η Ρωσία δεν μπορεί να πολεμήσει και σκοτώνει αμάχους.

«Εσκεμμένες επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου, της Ζαπορίζια και του Ντνίπρο – άλλη μια απόδειξη της τρομοκρατικής ανεπάρκειας του Κρεμλίνου. Η Ρωσία δεν είναι ικανή να πολεμήσει στο πεδίο της μάχης, αλλά ικανή να δολοφονήσει αμάχους. Αντί να μιλάμε χρειαζόμαστε αεράμυνα, MLRS, βλήματα μεγαλύτερου βεληνεκούς» γράφει στο Twitter o Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

