Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία, που διοργανώνει το Κίεβο στη Μάλτα το επόμενο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Μάλτα ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή ότι θα φιλοξενήσει τη σύνοδο για την ειρήνη, έπειτα από αίτημα της ουκρανικής προεδρίας, στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Ανάλογες σύνοδοι διεξήχθησαν στη Σαουδική Αραβία και τη Δανία φέτος.

“Συζητήσαμε για τον προσεχή κύκλο διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στη Μάλτα. Η Τουρκία θα συμμετάσχει σε αυτήν, προσθέτοντας τη φωνή της και τη θέση κύρους” που διαθέτει, έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

