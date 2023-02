Πριν από έναν χρόνο, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, είχε απευθύνει έκκληση προς τις χώρες της Δύσης για στρατιωτική βοήθεια. Δεν εισακούσθηκε. Πέντε μέρες αργότερα η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία.

Το γεγονός αυτό υπενθύμισε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος – μέσω βιντεοκλήσης αυτή τη φορά – στην Διάσκεψη του Μονάχου, καλώντας εκ νέου τη Δύση να ενισχύσει στρατιωτικά τη χώρα του.

«Ήμουν εδώ και πέρυσι και ήλπιζα ότι θα μας στήριζαν, αλλά οι δυτικές χώρες μας βοήθησαν μόνο όταν ήταν ήδη πολύ αργά», σημείωσε ο κ. Ζελένσκι. «Δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε και υπερασπίζουμε τη χώρα μας», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική από τη νίκη της Ουκρανίας, καμία εναλλακτική από την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, καμία εναλλακτική από την ενότητα της Δύσης έναντι της Ρωσίας», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου.

Δεν παρέλειψε πάντως να ευχαριστήσει επανειλημμένα «τον Όλαφ (Σολτς) και τον Εμανουέλ (Μακρόν) και όλους όσοι μας στηρίζουν».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο συμβιβασμού με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την απελευθέρωση της Ουκρανίας – για το καλό όλου του ελεύθερου κόσμου. «Οι Δαυίδ αυτού του κόσμου πρέπει να νικήσουν τους Γολιάθ όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, να νικήσουν τους Πούτιν όλου του κόσμου. Ο Δαυίδ όμως δεν νίκησε μόνο χάρη στην αποφασιστικότητά του, αλλά και χάρη στην πράξη του και χάρη στην πέτρα που σήκωσε και πέταξε», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και πάλι στην ανάγκη συνέχισης της στήριξης με στρατιωτικό υλικό και ζητώντας «μεγαλύτερη ταχύτητα» στην παράδοση εξοπλιστικών συστημάτων και κυρίως σύγχρονων αρμάτων μάχης. «Διαφορετικά ούτε η Δύση θα έχει ένα λεπτό ησυχίας. Το Κρεμλίνο θα μπορούσε να καταστρέψει την ασφάλεια όλων των συγκεντρωμένων στο Μόναχο», προειδοποίησε.

"There is no alternative but to defeat Goliath who came to destroy our life" – @ZelenskyyUa at Munich Security Conference pic.twitter.com/BZ7cP8mfnd