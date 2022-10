Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του G7, των 7 οικονομικά ισχυρότερων χωρών του κόσμου, στην οποία – εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει ως παρατηρητής – είχε κληθεί να παρέμβει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την πυραυλική επίθεση που διέταξε και εκτέλεσε χθες Δευτέρα, 10/10/2022, η Μόσχα σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Στην παρέμβασή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στα μέλη του G7 πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με τον Πούτιν, «έναν ηγέτη που δεν έχει μέλλον», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε το προφανές γεγονός: δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με αυτόν τον ηγέτη της Ρωσίας, ο οποίος δεν έχει μέλλον. Οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν είτε με άλλον ηγέτη της Ρωσίας – ο οποίος θα συμμορφώνεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις βασικές αρχές του ανθρωπισμού και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας – είτε σε διαφορετική εκδοχή, υπό τέτοιες συνθήκες ώστε ο βασικός τρομοκράτης να μην έχει την ευκαιρία να επηρεάσει βασικές αποφάσεις μέσω του τρόμου. Τώρα μόνο ένα άτομο εμποδίζει την ειρήνη – και αυτό το άτομο βρίσκεται στη Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τα μέλη του G7 να απαντήσουν «συμμετρικά» στην Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό τομέα και την ενεργειακή σταθερότητα των χωρών μας, πρέπει να μπλοκάρουμε τον ενεργειακό της τομέα με κυρώσεις, να σπάσουμε τη σταθερότητα των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο και το εμπόριο φυσικού αερίου. Απαιτείται αυστηρό ανώτατο όριο τιμών για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία – μηδενικό κέρδος για το τρομοκρατικό κράτος» είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Μόνον τέτοια βήματα μπορούν να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά – θα ενθαρρύνουν το τρομοκρατικό κράτος να σκεφτεί για την ειρήνη, καθώς ο πόλεμος δεν θα είναι κερδοφόρος», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε ακόμη από τους ομολόγους του της G7 να ενισχύσουν την αεράμυνα της χώρας του για να την βοηθήσουν να σταματήσει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Σας ζητώ να ενισχύσετε τη γενική προσπάθεια για να βοηθήσετε οικονομικά στη δημιουργία μιας αντιπυραυλικής ασπίδας για την Ουκρανία. Εκατομμύρια άνθρωποι θα ευγνωμονούν την G7 για μια τέτοια βοήθεια», είπε ο Ζελένσκι στη διαδικτυακή σύνοδο των ηγετών των χωρών της G7, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική προεδρία.

Ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος – την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι η Λευκορωσία θα μπει στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, μετά και την συμφωνία για ανάπτυξη κοινής στρατιωτικής δύναμης – πρότεινε να αναπτυχθεί ειρηνευτική δύναμη στα σύνορα της Ουκρανίας με την Λευκορωσία.

❗️Zelenskyy proposed to deploy peacekeepers on the #Ukranian border with #Belarus.



He stated this during his speech at the #G7 summit. pic.twitter.com/Dr8FcQviIm