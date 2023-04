Με αφορμή τα τρίτα της γενέθλια, η κινηματογραφική streaming πλατφόρμα Cinobo διοργανώνει στις 26 Απριλίου δωρεάν προβολή της ταινίας Ροζ του The Boy σε αποκατεστημένη κόπια.

Η κινηματογραφική streaming πλατφόρμα Cinobo γιορτάζει τα τρίτα της γενέθλια παρέα με το μεγαλύτερο κινηματογραφόφιλο community της χώρας και καλεί συνδρομητές και φίλους στην προβολή μίας πολύ ξεχωριστής στιγμής του νέου ελληνικού σινεμά.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δωρεάν, για μία και μοναδική προβολή στο σινεμά, την ταινία Ροζ του The Boy.

Γυρισμένο το 2006, το φιλμ παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ψηφιακά αποκατεστημένη μορφή που έγινε με την επιμέλεια του ίδιου του δημιουργού.

Η ειδική, “γενέθλια” προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 21:00 (ώρα προσέλευσης 20:30) στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα Europa Cinemas (Πατησίων 79), με ελεύθερη είσοδο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Την προβολή θα προλογίσει ο σκηνοθέτης, ενώ θα ακολουθήσει Q&A.

Ο συναρπαστικός κινηματογραφικός κόσμος του The Boy, μέσα από τις μεγάλου μήκους ταινίες και τα βίντεο κλιπ του, παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στην πλατφόρμα, σε ένα αφιέρωμα με τίτλο About The Boy: Το κινηματογραφικό σύμπαν του Αλέξανδρου Βούλγαρη στο Cinobo.

Λίγα λόγια για την ταινία: Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης χαρτογραφεί τρυφερά τις συναισθηματικές αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς στις αρχές μιας νέας χιλιετίας, μα πάνω απ’ όλα μας συστήνει έναν σκύλο που τον έλεγαν Ροζ.

Σύνοψη: Ο Βασίλης είναι έντονα μοναχικός, γράφει μουσική και αναπολεί την Έμιλι, μια κοπέλα από την Ιρλανδία που ερωτεύτηκε το βράδυ μιας πρωτοχρονιάς στο Βερολίνο. Στη διάρκεια των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ για μετανάστες μουσικούς στην Ελλάδα γνωρίζει την 11χρονη Σνεζάνα από την Ουκρανία. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση που βοηθάει τον καθένα να απελευθερωθεί από τα δικά του φαντάσματα.