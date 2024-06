Coldplay: Κρυμμένες ιστορίες και νοήματα πίσω από αγαπημένα τους τραγούδια

Η Αθήνα υποδέχεται τους Coldplay για δύο μοναδικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου 2024 και το ελληνικό κοινό ανυπομονεί να ακούσει και να δει το βρετανικό συγκρότημα για πρώτη φορά από κοντά.

Η παγκόσμια περιοδεία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο, όπως είναι οι Coldplay, με τίτλο «Music of the Spheres World Tour» ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου 2022 και έχει δύο στάσεις την Αθήνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2024.

Οι Coldplay είναι ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του 21ου αιώνα.

Δημιουργήθηκαν το 1996 στο Λονδίνο, όταν ο Κρις Μάρτιν γνώρισε τον κιθαρίστα Τζόνι Μπακλαντ στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και αρχικά ως ντουέτο ήταν γνωστοί ως Pectoralz κάνοντας πρόβες έγιναν σε μια φοιτητική κρεβατοκάμαρα.

Το συγκρότημα έκανε πάταγο, με το πρώτο τους άλμπουμ, το «Parachutes», το 2000 να κερδίζει το βραβείο καλύτερου άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής στα βραβεία Grammy.

Οι Coldplay με πάνω από 100 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως και δύο από τα 10 άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν καταφέρει να μιλάνε τα τραγούδια τους κατευθείαν στις ψυχές.

Δημιουργούν συναισθήματα μέσα από στίχους και μελωδίες κι αυτό τους κάνει μοναδικούς.

Τραγούδια τους όπως Yellow, Trouble, Don’t Panic, Fix You κρύβουν τις δικές τους ιστορίες και ήρθε η ώρα να δούμε μερικές από αυτές.

Fix You

Λένε πως αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Γκουίνεθ Πάτροου, την πρώην σύζυγό του Κρις Μάρτιν του Frontman των Coldplay, όπως και το «Ghost Stories».

«Όταν προσπαθείς και δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό, αλλά δεν πετυχαίνεις. Όταν παίρνεις αυτό που θέλεις, αλλά όχι αυτό που χρειάζεσαι. Όταν νιώθεις τόσο κουρασμένος, αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Κολλημένος στο αντίθετο από αυτό που θες» λένε οι στίχοι.



To τραγούδι αναφέρεται στο θάνατο του πατέρα της Bruce Paltrow και περιγράφει την προσπάθεια του Κρις Μάρτιν να της δώσει παρηγοριά και ελπίδα…

Clocks

Το «Clocks» είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των Coldplay, το οποίο, μάλιστα, κέρδισε το Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς το 2004.

Η ιδέα για το «Clocks» ήρθε ένα βράδυ, όταν ο Κρις Μάρτιν έπαιζε πιάνο. Η χαρακτηριστική μελωδία του, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του τραγουδιού, γράφτηκε σχεδόν τυχαία.

Ο Μάρτιν, όπως έχει δηλώσει, εμπνεύστηκε από τη δουλειά του νορβηγικού συγκροτήματος, «A-ha» και του συνθέτη Philip Glass.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τον χρόνο και την ανθρώπινη εμπειρία, ενώ κεντρικό θέμα είναι η αίσθηση της αναπόφευκτης ροής του χρόνου, όπως τα ρολόγια που δεν σταματούν ποτέ.

Ο πρωταγωνιστής αναπολεί μια σχέση, στην οποία κάποια πράγματα έμειναν χωρίς να ειπωθούν και μετανιώνει για τις χαμένες ευκαιρίες.

The Scientist

Ένα ακόμη τραγούδι από τους Coldplay για τις σχέσεις και κυρίως τις ανεκπλήρωτες σχέσεις που θέλεις έστω και για λίγο να ζήσεις ξανά.

Στιγμές που έμειναν μέσα σου ή αυτές που νιώθεις πως όλα είναι τόσο δύσκολα χωρίς εκείνο το πρόσωπο που ερωτεύτηκες.

«Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο, αλλά ποτέ κανένας δεν είπε ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Ας επιστρέψουμε έτσι ακριβώς όπως είμασταν».

Το The Scientist του 2002, είναι ένα από τα τραγούδια που τρυπώνουν κατευθείαν στην καρδιά.

Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία σε όλο τον κόσμο, φτάνοντας στα Top 10 σε πολλές χώρες και κερδίζοντας υποψηφιότητες για βραβεία Grammy.

Viva la vida

Ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Λατρεύτηκε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το 2008, ως μέρος του ομώνυμου δίσκου των Coldplay.

Συναρπαστικοί στίχοι, εκπληκτική μελωδία, μοναδική ενέργεια. Κατέκτησε την κορυφή των charts, κερδίζοντας και ένα Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς.

Κυκλοφόρησε το 2008 με το 4ο studio album του group, με τίτλο «Viva la Vida or Death and All His Friends».

Ήταν το πρώτο τραγούδι των Coldplay που έφτασε στο Νο. 1 στα UK Official Charts και τα Billboard Hot 100 με πωλήσεις που πλησίασαν τα 10.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Τα μέλη του βρετανικής μπάντας πήραν έμπνευση για τον τίτλο του τραγουδιού από τον ομώνυμο πίνακα ζωγραφικής της Μεξικάνας ζωγράφου Φρίντα Καρλο.

Ο Κρις Μάρτιν είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone ότι αποφάσισε να ονομάσει όχι μόνο το τραγούδι, αλλά και τον δίσκο που ετοίμαζαν «Viva la vida» όταν είδε τον συγκεκριμένο πίνακα.

Στο εξώφυλλο του δίσκου βρίσκεται ο πίνακας του 1830 «La Liberte guidant le peuple» του Ευγένιου Ντελακρουά, που αναφέρεται στη Γαλλική Επανάσταση.

Don’t Panic

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1998 και αρχικά λεγόταν Panic. Ήταν εμπνευσμένο από «μια ελαφρώς καταστροφική βραδιά που ο Κρις Μάρτιν είχε περάσει διασκεδάζοντας μια νεαρή κοπέλα ονόματι Alice Hill».

Μια επεξεργασμένη εκδοχή ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ «The Blue Room» του 1999, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ξανά από τους Coldplay και τον βρετανό παραγωγό Ken Nelson για το «Parachutes».

Shiver

Το πρώτο τους μεγάλο χιτ «Shiver» σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή των charts.

Εμπνευσμένο από μια μυστηριώδη γυναίκα με την οποία ο Κρις Μάρτιν ήταν ξετρελαμένος το «Shiver» προδίδει επίσης την εμμονή του frontman με μια άλλη φιγούρα:

τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα Τζεφ Μπάκλεϊ που πέθανε το 1997 σε ηλικία 30 ετών από πνιγμό, ενώ έκανε βραδινό μπάνιο στον ποταμό Γουλφ στο Τενεσί.

Ο ίδιος ο Κρις Μάρτιν παραδέχτηκε αργότερα: «Είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια για τον Jeff Buckley».

Spies

Ένας ύπουλος φόρος τιμής των Coldplay στον κόσμο της κατασκοπείας και το τίμημα που παίρνουν όσοι πρέπει να ζήσουν με διπλή ταυτότητα:

«I awake to find no peace of mind/ I said how do you live/ As a fugitive?».

Λέγεται ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι μεγάλοι θαυμαστές των σειρών James Bond και του συνθέτη John Barry και το τραγούδι ήταν κάτι σαν ωδή στον πράκτορα 007.

Sparks

Αυτό το ρομαντικό τραγούδι αφήνει υπόνοια ότι κάπου μέσα του ξέρει ότι θα απογοητεύσει ξανά την γυναίκα για την οποία το τραγουδάει.

«Και ξέρω ότι έκανα λάθος», τραγουδάει υπό τους ήχους της απαλής ακουστικής κιθάρας ο Κρις Μάρτιν.

«But I won’t let you down/ Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah I will, yes I will». (Δεν θα σε απογοητεύσω. Ω ναι, ναι, ναι. Θα το κάνω, ναι θα το κάνω).

Yellow

Όπως ο ίδιος ο Κρις Μάρτιν είχε δηλώσει για το τραγούδι αυτό, γράφτηκε με αφορμή τον ανεκπλήρωτο έρωτα που ένιωθε εκείνη την περίοδο και το κίτρινο χρώμα φαινόταν να αιχμαλωτίζει τα συναισθήματα που προσπαθούσε να μεταδώσει.

Φως, αισιοδοξία, ελπίδα.

Ο… θρύλος λέει ότι, ενώ βρισκόταν έξω από ένα στούντιο ηχογράφησης στην Ουαλία, ο Μάρτιν γοητεύτηκε τόσο πολύ από τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό που άρχισε να συνθέτει ένα τραγούδι.

Ένιωθε ότι του έλειπε ένας βασικός στίχος, μέχρι που είδε κάτι κίτρινες σελίδες μέσα στο στούντιο κι έτσι γεννήθηκε το Yellow.

Το μινιμαλιστικό βιντεοκλίπ γυρίστηκε σε μια παραλία στο Ντόρσετ με τον Μάρτιν μόνο του.

Το Yellow είναι κάτι σαν παγκόσμιος ύμνος για τους ερωτευμένους.

Κυκλοφόρησε το 2000, ως το δεύτερο single από τον πρώτο τους δίσκο «Parachutes» κι έφτασε στο No. 4 στο UK Singles Chart.

Trouble

Ένα από τα highlights του άλμπουμ Parachutes κι ένα τραγούδι που έχτισε γέφυρες και βελτίωσε τις σχέσεις των μελών της μπάντας.

«Υπήρχαν κάποια άσχημα πράγματα που συνέβαιναν στο συγκρότημά μας», έχει πει ο Μάρτιν για το νόημα του τραγουδιού.

«Το τραγούδι μιλάει για την κακή συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον που αγαπάς πραγματικά και σίγουρα το έκανα αυτό σε κάποια μέλη του συγκροτήματος» έχει εξομολογηθεί.

Parachutes

Το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ είναι διαρκεί μόλις 46 δευτερόλεπτα. «In a haze, a stormy haze/ I’ll be round, I’ll be loving you always», τραγουδάει ο Κρις Μάρτιν.

Αρχικά, οι Coldplay είχαν σχεδιάσει να ονομάσουν το ντεμπούτο τους «Don’t Panic» ή «Yellow», αλλά αποφάσισαν ότι το «Parachutes» που παραπέμπει σε κάτι που σε βοηθάει να σωθείς όταν κινδυνεύεις, όπως ένα αερόστατο, ήταν λιγότερο καταθλιπτικό.

We Never Change

Η κρίση της πρώιμης ζωής των Coldplay, στην οποία ο Μάρτιν προβληματίζεται για το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του.

«Θέλω να πετάξω/ Και να μην κατέβω ποτέ», δηλώνει αναζητώντας τον ενθουσιασμό, αλλά αργότερα γυρνά σε πιο απλές απολαύσεις.

«Θέλω λοιπόν να ζήσω σε ένα ξύλινο σπίτι».

Το ρεφρέν, όμως, υποδηλώνει ότι όλα αυτά είναι για το τίποτα.