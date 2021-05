Με έναν ρόλο δράσης επιστρέφει στη «μεγάλη οθόνη» η Αντζελίνα Τζολί.

Στην ταινία του Τέιλορ Σέρινταν «Those Who Wish Me Dead», η Αντζελίνα Τζολί παίζει μία ειδικά εκπαιδευμένη πυροσβέστη στην έρημο της Μοντάνα.

Το «Those Who Wish Me Dead» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Κορίτα, (Michael Koryta, 2014) σε σκηνοθεσία Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan). Ένας σκηνοθέτης που φημίζεται για σκηνές γεμάτες δράση, ένταση και αγωνιώδης προσπάθεια για λύτρωση. όπως το «Sicario», ή το «Στα ίχνη του ανέμου (Wind River)».

Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της Χάνα (Αντζελίνα Τζολί), η οποία είναι ειδική πυροσβέστης και ενός εφήβου, του Κόνορ (Φιν Λιτλ) που είναι αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας.

Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαΐου.