O Prince επηρεάζει κόσμο και εκτός μουσικής. Η συλλογή υποδημάτων του παρουσιάζεται σε έκθεση στο Paisley Park.

Ο Prince ήταν αναμφίβολα ένα ίνδαλμα της μουσικής, που επηρέασε μια γενιά καλλιτεχνών, αλλά ο αντίκτυπός του δεν σταματά εκεί – άφησε επίσης μια μόνιμη σφραγίδα στη μόδα, χάρη στο επιβλητικό του στυλ και την επαναστατική του στάση απέναντι στο φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Τώρα, μια έκθεση στην έπαυλή του, Paisley Park είναι έτοιμη να προσφέρει μια πιο λεπτομερή ματιά μέσα στην εικονική γκαρνταρόμπα του (τουλάχιστον μέρος της).

Take an exclusive first look at seven iconic pairs featured in The Beautiful Collection, a limited-run exhibition of over 300 of Prince’s custom shoes. Experience the collection in-person at Paisley Park beginning July 9. — in @voguemagazinehttps://t.co/9I27tISqBj