Η αγαπημένη χαρακτήρας των ταινιών Scooby Doo, η Velma, είναι και επίσημα ομοφυλόφιλη, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια και τις υποψίες των θαυμαστών που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες, όπως φάνηκε από μια σκηνή της νέας ταινίας.

Τα στιγμιότυπα της καινούριας ταινίας «Trick or Treat Scooby-Doo!» έχουν γίνει viral στα social media, αφού η Velma μένει άφωνη όταν η παρέα της Mystery Inc. συναντά την σχεδιάστρια κοστουμιών Coco Diablo και εκεί φαίνεται να αποκαλύπτεται ότι είναι ομοφυλόφιλη.

Όσο η Coco Diablo τινάζει τα μακριά άσπρα μαλλιά της, η Velma παρακολουθεί τη σκηνή και παρατηρεί ότι έχει «απίστευτα γυαλιά!, καταπληκτικό ζιβάγκο!, προφανώς υπέροχη!, λατρεύει τα ζώα!», ενώ τα γυαλιά της θολώνουν και τα μάγουλά της κοκκινίζουν όσο λέει τη χαρακτηριστική της φράση «jinkies».

Ήταν κοινό μυστικό εδώ και πολλά χρόνια η σεξουαλικότητα της Velma τόσο μεταξύ των θαυμαστών όσο και των δημιουργών του Scooby Doo. Άλλωστε, οι James Gunn και Tony Cervone το είχαν επισημοποιήσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το δείξουν και στην οθόνη.

Velma first meets Coco Diablo in "Trick or Treat Scooby-Doo"

Ο James Gunn είχε γράψει στο Twitter ότι «προσπάθησε» να κάνει τη Velma λεσβία στις live action ταινίες, λέγοντας ότι «το 2001 η Velma ήταν ρητά γκέι στο αρχικό μου σενάριο. Αλλά το στούντιο συνέχισε να το αφήνει διφορούμενο ώσπου τελικά την παρουσίασε να έχει σχέση με ένα αγόρι».

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS