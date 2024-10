Sean «Diddy» Combs: Πώς συνδέεται με την δολοφονία του Tupac – Η ανάλυση ερευνήτριας

Η οικογένεια του θρυλικού ράπερ Tupac Skakur, προσέλαβε μία ερευνήτρια για να αναλύσει την περίπτωση σύνδεσης του Puff Daddy με τον τραγικό θάνατό του το 1996.

Η Sheryl McCollum, ερευνήτρια του τόπου εγκλήματος του Tupac Shakur, θεωρεί ότι ο Sean «Diddy» Combs συνδέεται με τη δολοφονία του ράπερ το 1996 αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του το 1994.

Ο 2pac ήταν 25 ετών όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο του 1996. Ο θρύλος της παγκόσμιας ραπ σκηνής τελικά υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Ο πρώην αρχηγός συμμορίας Duane «Keefe D» Davis συνελήφθη τον Σεπτέμβριο 2023 και κατηγορήθηκε για φόνο με όπλο που συσχετιζόταν με την υπόθεση της δολοφονίας.

Ο Davis, του οποίου η δίκη ξεκινά τον Μάρτιο του 2025, είχε στο παρελθόν ισχυριστεί ότι ο Diddy του πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για μια επιτυχία στο Shakur.

«Όλο αυτό για μένα ξεκίνησε το 1994 – την πρώτη φορά που πυροβολείται ο Tupac», είπε ο McCollum, ο οποίος εργάστηκε για τον θάνατο του Shakur το 1996, στο NewsNation την Παρασκευή (04.10.2024).

Το 1994, ο ράπερ πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας που «πήγε στραβά» στα Quad Studios της Νέας Υόρκης στην Times Square — την ίδια στιγμή, ο Sean «Diddy» Combs ήταν μέσα στο στούντιο με μια συνοδεία περίπου 40 ατόμων.

«Δεν πρέπει να πυροβολήσεις κάποιον πέντε φορές για να του πάρεις τα κοσμήματα και τα χρήματά του», εξήγησε ο ΜακΚόλουμ. Και συνέχισε: «Ο Puff Daddy και η 40μελής συνοδεία του; Σώοι. Χωρίς απειλή. Πώς βγάζει νόημα για κάποιον ότι ένα άτομο θα πέσει θύμα ληστείας αλλά όχι τα υπόλοιπα 40; Ποιος θα είχε περισσότερα χρήματα και κοσμήματα; Οι σαράντα».

