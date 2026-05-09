Σοφία Παυλίδου: Υποτιμούσα τον εαυτό μου, εξέπεμπα κάτι που ο άλλος πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω μου

Σοφία Παυλίδου και Μάνος Παπαγιάννης βρέθηκαν αντιμέτωποι στα δικαστήρια μετά την καταγγελία της ηθοποιού για επίθεση από τον συνάδελφό της, στα καμαρίνια του θεάτρου «Χυτήριο» το 2018. Η 52χρονη δικαιώθηκε στο Εφετείο, που επέβαλε στον ηθοποιό ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και τον Άρειο Πάγο, καθώς η πλευρά του 48χρονου ηθοποιού φέρεται να συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία μετά την καταδίκη του.

Η Σοφία Παυλίδου παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast της Νάνσυς Παραδεισανού και μίλησε για τη δικαστική διαμάχη με τον Μάνο Παπαγιάννη. Θεωρεί πως την περίοδο που σημειώθηκε το επεισόδιο υποτιμούσε τον εαυτό της. Κατάλαβε – όπως είπε – όταν έκανε την καταγγελία, πως ο δρόμος προς την δικαίωσή της θα είναι μακρύς και δύσκολος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν πήγα κι έκανα τη μήνυση, μου λέει ο αστυνομικός “Πω, πω, θα δυσκολευτείς πολύ”. Ναι, δίκιο είχε, περάσαν οχτώ χρόνια. Γιατί η διαδικασία η δικαστική είναι τόσο επώδυνη και τόσο χρονοβόρα. Δηλαδή πραγματικά χάνεις τον μπούσουλα, χάνεις τα χρήματά σου. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, που όμως εμάς δεν θα πρέπει να μας σταματάει για να πάμε να κυνηγήσουμε το δίκιο μας. Που εκεί η ελληνική δικαιοσύνη, λυπάμαι, αλλά έχει πάρα πολλά κενά. Είναι αδιανόητο το τι συμβαίνει εκεί. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο θέλει πολύ διόρθωμα. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί, γιατί η δικαίωση θα έρθει. Απλά το παίρνεις απόφαση όταν μπαίνεις σε αυτό », είπε η Σοφία Παυλίδου.

Όταν ρωτήθηκε εάν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει, απάντησε: «Δεν είχα κανένα λόγο να τα παρατήσω. Δεν βρίσκω τον λόγο. Γιατί; Να κάνω τη χάρη σε ποιον να τα παρατήσω; Δηλαδή, για ποιο λόγο; Γιατί να τα παρατήσω; Εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δικαιώθηκα, και όλο αυτό τέλος πάντων που συνέβη. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που πρέπει να χειριστείς, όταν είσαι και μπροστά στα φώτα. Το τι βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Το ότι εγώ είχα και την ατυχία η άλλη πλευρά να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα Μέσα, ξέρεις, και να μιλάει γι’ αυτό συνέχεια, και να δημιουργεί εντυπώσεις. Δεν με αφορούσε καθόλου τι λέγανε οι άλλοι. Δεν παρακολούθησα καθόλου τι έλεγε».



Η Σοφία Παυλίδου, στη συνέχεια, ανέφερε πως αφού πέρασε καιρός από την καταγγελία και η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, έκανε δουλειά με τον εαυτό της και, όπως εξήγησε, επέτρεψε με έναν τρόπο στον ηθοποιό να της συμπεριφερθεί άσχημα και πλέον έχει αναλάβει την ευθύνη της: «Μετά από ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, οφείλω να πάρω το μερίδιό μου και να πω “Γιατί έκανα έλξη αυτόν τον άνθρωπο, που έχει αυτό το επίπεδο, και όλα αυτά;”. Και φυσικά, έκανα κι εγώ τη δουλειά μου και τη διεργασία μου, για να καταλάβω γιατί.

Βρήκα όλα τα triggers που άγγιξε μέσα μου, το ότι εγώ δεν είχα δουλέψει και έδωσα το δικαίωμα στον άλλον άνθρωπο να πιστεύει ότι μπορεί να σηκώσει χέρι πάνω μου. Οπότε αυτά ήταν για μένα πολύ μαγικά και ωραία. Και να φτάσω και στο σημείο να συγχωρέσω και να είμαι καλά με αυτό. Γιατί, εγώ, σε εκείνη την περίπτωση, την περίοδο της ζωής μου, προφανώς υποτιμούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, για να εκπέμπω κάτι που ο άλλος το πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω μου. Εννοείται. Εμείς επιτρέπουμε στον άλλον να μας κάνει κακό. Και, εννοείται, ανέλαβα την ευθύνη μου 100%, και ήταν μία ωραία αφορμή -παρόλο που πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, και επαγγελματικά και στις προσωπικές μου σχέσεις- να κάνω μία πολύ ωραία διεργασία και να βγω πολύ πιο εξελιγμένη και πιο αναβαθμισμένη από όλο αυτό», δήλωσε η ηθοποιός.

Στην ίδια συνέντευξη, η Σοφία Παυλίδου ανέφερε για τα προσωπικά της, πως βρίσκεται και πάλι σε σχέση, μετά από πολλά χρόνια μοναξιάς.