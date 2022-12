Αν και είχε ανακοινωθεί ότι ο Χένρι Καβίλ θα επιστρέψει ως Superman, τελικά αυτό δεν θα συμβεί. Τον… «απέλυσαν» και το ανακοίνωσε ο ίδιος στο Instagram.

Ο Χένρι Καβίλ είχε μια συνάντηση με τον σεναριογράφο Τζέιμς Γκαν και τον πρόεδρο των DC Studios Πίτερ Σαφράν, οι οποίοι του ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσει να είναι ο Superman! Δηλαδή, του ανακοίνωσαν ότι απολύεται.

«Είναι δυσάρεστα νέα. Δεν θα επιστρέψω, τελικά, ως Superman. Αφού μου είπαν από το studio να ανακοινώσω την επιστροφή μου τον Οκτώβριο, τα νέα δεν είναι τα πιο εύκολα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Η αλλαγή φρουράς είναι κάτι που συμβαίνει. Το σέβομαι», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Χένρι Καβίλ.

Και φάνηκε να μην… κρατάει κακία που τον έδιωξαν. «Ο Τζέιμς και ο Πίτερ έχουν ένα σύμπαν να “χτίσουν”. Εύχομαι σε εκείνους και σε όσους εμπλέκονται καλή τύχη».

Και μετά, ο πρώην, πλέον, Superman είχε ένα μήνυμα για τους δικούς του ανθρώπους: «Για όσους είναι στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια των χρόνων, μπορούμε να πενθήσουμε για λίγο αλλά μετά πρέπει να θυμόμαστε: ο Superman είναι ακόμη εδώ. Όσα εκπροσωπεί, υπάρχουν και τα παραδείγματα που μας δίνει, επίσης.

Η σειρά μου να φορέσω την κάπα, πέρασε, αλλά όσα πρεσβεύει ο Superman δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Ήταν ωραία η διαδρομή, με τα πάνω και τα κάτω της», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Χένρι Καβίλ.

Το… τέλος του Superman Χένρι Καβίλ είχε ανακοινώσει και νωρίτερα ο Τζέιμς Γκαν με ανάρτησή του στο twitter.

«Ο Πίτερ και εγώ έχουμε έτοιμη μια σειρά της DC, για την οποία δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι. Θα μπορούμε να ανακοινώσουμε κάποιες συναρπαστικές πληροφορίες στις αρχές του νέου έτους», έγραψε και ανακοίνωσε το… τέλος του Καβίλ.

«Ανάμεσα σε αυτά που είναι στα πλάνα είναι ο Superman. Στα αρχικά στάδια, η ιστορία μας θα επικεντρωθεί σε προηγούμενο κομμάτι της ζωής του Superman, οπότε τον χαρακτήρα δεν θα τον υποδυθεί ο Χένρι Καβίλ. Αλλά μόλις είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τον Χένρι, είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του και μιλήσαμε για τις περιπτώσεις να συνεργαστούμε στο μέλλον».

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.