Αγγελική Νικολούλη: Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους «Φίλους για Πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη

Η Αγγελική Νικολούλη παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας «Φίλοι για πάντα» σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι και αμέσως μετά παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε έναν επιπλέον λόγο για δει το φιλμ, καθώς σκηνοθέτης σε αυτό είναι ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης.

Σε δηλώσεις της, που προβλήθηκε από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, η Αγγελική Νικολούλη έκανε λόγο για μια «φοβερή ταινία με χιούμορ». Όταν ρεπόρτερ τη ρώτησε για την πορεία της εκπομπής που παρουσιάζει στο Mega, «Φως στο Τούνελ», απέφυγε να απαντήσει με το δικό της χαρακτηριστικό ύφος.

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη για την ταινία «Φίλοι για πάντα».

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση για την πορεία του “Φως στο Τούνελ” αλλά και αν αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου…».

Μιλώντας για τη ζωή τους μακριά απ’ τις κάμερες, ο Κωνσταντίνος Μουσούλης είχε παραδεχτεί πως η δημοσιογράφος είναι η «κλασική Ελληνίδα μάνα». Είχε δηλώσει υπερήφανος για εκείνη και τα όσα κατάφερε στην πορεία της.

«Δεν θα πω σε μια παρέα ότι μητέρα μου είναι η Αγγελική Νικολούλη. Δεν το διαφημίζω! Προφανώς είμαι υπερήφανος για εκείνη, αλλά δεν θέλω αυτή την προσοχή» είχε πει παλαιότερα ο Κωνσταντίνος Μουσούλης.