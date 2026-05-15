Η Άννα Βίσση διασκέδασε στο Hï Ibiza δίπλα στους πασίγνωστους DJ, ARGY και Anyma

Σε ένα από τα πιο διάσημα κλμαπ στον κόσμο βρέθηκε η Άννα Βίσση που ταξίδεψε με τους φίλους της στην Ίμπιζα και χόρεψε στους ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής κορυφαίων DJ.

Η Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση βρέθηκε στο Hï Ibiza όπου φιλοξενήθηκαν δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της techno μουσικής, ο ARGY και ο Anyma, οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό με τα εντυπωσιακά sets τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της Άννα Βίσση στο event τράβηξε τα βλέμματα, με την ίδια να απολαμβάνει τη βραδιά χαλαρή και ευδιάθετη, ανάμεσα σε προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής και nightlife σκηνής. Σε βίντεο φαίνεται να χορεύει δίπλα στο διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret Στέλλα Μάξουελ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴇᴇᴘ ɪɴ ᴛᴇᴄʜ (@deep.in.tech)

Στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τη λαμπερή βραδιά έκαναν τον γύρο των social media, με την Άννα Βίσση να περνά και από τα backstage του event, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να φωτογραφηθεί με τον ARGY και τον Anyma.