Η Ζέτα Μακρυπούλια για την εμφάνισή της στην Επίδαυρο: «Μου αρέσει που βουτάω σε κάτι άγνωστο»

Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και την Ράνια Θεοδωρακοπούλου μιλώντας για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια, εξέφρασε τη χαρά της για την επερχόμενη καλοκαιρινή περιοδεία και την εμφάνισή της στην Επίδαυρο με την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

«Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρόβες για την Επίδαυρο. Και περιμένουμε τώρα… να δούμε. Χαίρομαι βέβαια, πέρα από την Επίδαυρο, γιατί θα γίνει μια ολόκληρη περιοδεία. Χαίρομαι που ο Νίκος Καραθάνος για μία ακόμη φορά με διάλεξε να είμαι σε μία παράστασή του. Γιατί είμαι πάρα πολύ φαν του Νίκου… Φαίνεται! Μου αρέσουν οι δουλειές του και μ’ αρέσει που, στην αρχή, βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο, αλλά σιγά σιγά… μέχρι να γίνει η πρεμιέρα αρχίζει και υλοποιείται αυτό που έχει εκείνος στο μυαλό του» ανέφερε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Το “Moments” είναι μία εκπομπή που μ’ αρέσει, την αγαπώ πολύ. Χαίρομαι που σιγά σιγά αρχίζει και την αγαπάει και ο κόσμος, και μου μιλάνε στο δρόμο εκτός από το Rouk Zouk και για το “Moments”. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτή την ανθοδέσμη μου την έφερε ένας κύριος Ιταλός, ο οποίος μου είπε ότι «χάρη σε σένα μαθαίνω ελληνικά, βλέποντας το Rouk Zouk.

Με έχεις βοηθήσεις πάρα πολύ και μαθαίνω ελληνικά». Και μου τα είπε στα ελληνικά όλα αυτά, και ήρθε και είδε και την παράσταση. Πάνε ωραία τα πράγματα… Δεν είμαι απ’ τους ανθρώπους που βάζω τέτοιους στόχους, όπως το έχεις στο νου σου. Αλλά έρχονται ωραία πράγματα, κάθε φορά», απάντησε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Το έργο, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, θα ανέβει στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ επίσης αυτήν την περίοδο, εκτός από το Ρουκ Ζουκ και το Moments στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια πρωταγωνιστεί στη θεατρική παραγωγή Τζένη – Τζένη του Νίκου Καραθάνου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.