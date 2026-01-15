Αιμίλιος Χειλάκης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει: Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε την Τετάρτη (14-01-2026) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν θέλησε να επεκταθεί. Αρκέστηκε να πει πως η κατάσταση είναι δύσκολη και ευχήθηκε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτή η περιπέτεια, με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που έκοψαν οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Cancel», στην οποία ο ίδιος είναι σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής. Στις δηλώσεις του, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», ο καλλιτέχνης τόνισε πως το 2026, δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο. Το πρόβλημα υγείας του αντιμετωπίζεται, υπό τις οδηγίες των γιατρών και ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως θα καταφέρει να το ξεπεράσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» αποκάλυψε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έγινε αφηγητής, με τον ίδιο να απαντά, «Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι».

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος είχε καταγγελθεί για σεξουαλική κακοποίηση.

«Πρέπει να αναλαμβάνεις τη γνώμη σου, το θάρρος της γνώμης σου, να λες αυτό που πραγματικά πιστεύεις και όχι αυτό που πρέπει να ειπωθεί, αυτό που κατά συνθήκη πρέπει να ειπωθεί, η μέση λύση δηλαδή. Και επίσης δεν πρέπει να κάνουμε cancel» σημείωσε ο ηθοποιός για την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί.