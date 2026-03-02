Άκης Δείξιμος για Μαρία Δεληθανάση: Μέχρι στιγμής πέτυχε να βγαίνει στην τηλεόραση, αυτό ήθελε

Ο Άκης Δείξιμος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε ξανά για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του αδερφού του, Κώστα Δόξα, σε βάρος της πρώην συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Για τον καλλιτέχνη επρόκειτο για μια άδικη απόφαση. Ο ίδιος πιστεύει πως η Μαρία Δεληθανάση πέτυχε το μεγάλο στόχο της, που όπως είπε, ήταν να κερδίσει δημοσιότητα.

Ο Άκης Δείξιμος ανέφερε πως δεν αμφιβάλει για τον αδερφό του. Σε ένα έμμεσο μήνυμα προς την Μαρία Δεληθανάση, τόνισε πως πέντε χρόνια από οποιοδήποτε περιστατικό μεταξύ ενός αντρόγυνου, θα έπρεπε να συμβάλει στο να πέσουν οι τόνοι, για το καλό της κόρης τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι στενάχωρο για όλη την οικογένεια, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο αδελφός μου είναι ένας καλός πατέρας, είναι ένας καλός άνθρωπος. Τέτοιες ποινές φυσικά δεν τις άξιζε με τίποτα. Το λέω επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα τολμήσω να μιλήσω για μια άδικη απόφαση. Βέβαια πρόκειται για μια πρωτόδικη απόφαση, υπάρχει η έφεση και περιμένουμε. Συνεχίζουμε να το παλεύουμε.

Έπεσα απ’ τα σύννεφα γιατί περίμενα να λάμψει η αλήθεια. Και δεν συνέβη αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ανησύχησα για τον αδερφό μου, για την κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει όλο αυτό, όλη αυτή η απόφαση, όλη αυτή η τροπή της υπόθεσης. Είμαι δίπλα του, τον αγαπώ, τον στηρίζω, τον γνωρίζω. Γνωρίζω και την κυρία. Οπότε, εδώ είμαστε» ανέφερε ο Άκης Δείξιμος.

«Ο κόσμος γενικότερα είναι έτοιμος μέσα από την ελευθερία που δίνει το πληκτρολόγιο να καταριέται, να λέει πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά, θυμίζουν πραγματικά Μεσαίωνα. Είναι ένας κόσμος έτοιμος για το χειρότερο, έτοιμος για πολέμους, έτοιμος ακόμα και να λιθοβολήσει τον… τον κακό υποτίθεται, εντός εισαγωγικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ απ’ την άλλη πλευρά εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς μέχρι στιγμής πέτυχε να βγαίνει στην τηλεόραση, αυτό ήθελε. Πέτυχε να γίνει μια influencer και να γίνει σημαιοφόρος του meToo. Συγχαρητήρια. Το σωστό θα ήτανε να ήθελε, πέντε χρόνια από οποιοδήποτε περιστατικό μεταξύ ενός αντρόγυνου, δύο άνθρωποι να είναι αυτή τη στιγμή ήρεμοι και να κοιτάνε το καλό της κόρης τους» συμπλήρωσε ο Άκης Δείξιμος.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Βράχος στο πλευρό του, βρίσκεται ο αδελφός του Άκης Δείξιμος, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του τραγουδιστή στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Το δικαστήριο όμως απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του καλλιτέχνη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.