Έγκυος η Αντζελίνα Χαλντέντα του «The Bachelor» που διεκδικούσε τον Παναγιώτη Βασιλάκο

Η Αντζελίνα Χαλντέντα που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι αγάπης, «The Bachelor», που έπαιζε στον ALPHA, αποκάλυψε ότι θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Μπορεί η νεαρή που διεκδικούσε την καρδιά του Παναγιώτη Βασιλάκου να μην κατέληξε μαζί του, μέσω του «The Bachelor», ωστόσο βρήκε τον άντρα της ζωής και ετοιμάζεται να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Η Αντζελίνα Χαλντέντα ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Baby loading», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μάλιστα, η Αντζελίνα Χαλντέντα δημοσιεύοντας ένα δεύτερο βίντεο, αποκάλυψε και το φύλο του μωρού της, το οποίο είναι αγοράκι.

«Σε περιμένουμε πως και πως μικρό μας αντράκι! Ο μπαμπάς ήδη κλείνει εισιτήρια για το γήπεδο. Η μαμά είναι έτοιμη να ερωτευτεί για δεύτερη φορά στη ζωή της! Σ’ αγαπάμε από τώρα και για πάντα», έγραψε στη λεζάντα.

Σημειώνεται ότι η πρώην παίκτρια του «The Bachelor» έχει βρει τον ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο του συντρόφου της, Χρήστου Λάβδα, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό.