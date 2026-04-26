Αλεξάνδρα Νίκα: Ποζάρει στον κήπο του σπιτιού της με φουσκωμένη κοιλίτσα, στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μετράει αντίστροφα για να κρατήσει αγκαλιά το δεύτερο παιδί της. Ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της, με το ευτυχισμένο ζευγάρι να ετοιμάζεται για την υποδοχή του νέου μέλους της οικογένειάς τους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται να φέρει στον κόσμο κοριτσάκι.

Η Αλεξάνδρα Νίκα παραμένει ενεργή στα social media και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς φίλους της. Το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου, δημοσίευσε δυο νέα στιγμιότυπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, στα οποία φαίνεται να ποζάρει στον κήπο του σπιτιού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις φωτογραφίες, εμφανίζεται χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό, ενώ η φουσκωμένη κοιλιά της μαρτυρά το προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της. Πρόσφατα πραγματοποίησε και μια δημόσια εμφάνιση σε γνωστό εμπορικό κέντρο δίνοντας το «παρών» σε ένα exclusive event εταιρείας.

Παράλληλα με τις κοινωνικές και επαγγελματικές της δραστηριότητες, η Αλεξάνδρα Νίκα έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο της κόρης της, γεγονός που αποκάλυψε με αναρτήσεις που έχει κάνει κατά καιρούς στα social media.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε προ μηνών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Τις επόμενες μέρες, έστειλαν δημόσια ευχές ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του τραγουδιστή, αλλά και ο Γιώργος Νίκας, ο δικός της πατέρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο. Το δεύτερο παιδί τους, αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.