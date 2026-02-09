Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι έγκυος ξανά: Το συγκινητικό βίντεο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους Βασίλη

Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Αλεξάνδρας Νίκα
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα / NDPPHOTO

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξάνδρα Νίκα, ο οποίοι θα ξανά γίνουν γονείς:

Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την 27χρονη να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσα από με συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Αλεξάνδρας Νίκα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο.

Λίγο μετά τον γάμο, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους, «Βασίλη junior», στη Μύκονο, τον οποίο καλωσόρισαν στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα» είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε παλαιότερη συνέντευξή του.

«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είχε πει ο τραγουδιστής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
74
66
40
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ντραμς του Ringo Starr και κιθάρα του Kurt Kobain πωλούνται σε δημοπρασία για 1 και 2,5 εκατομμύρια δολάρια
Τα σημαντικότερα αντικείμενα από τη διάσημη συλλογή του Jim Irsay με αναμνηστικά από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, καθώς και με έργα τέχνης παρουσιάζονται στην έδρα του οίκου Christie's
Kurt Cobain και Ringo Starr
Newsit logo
Newsit logo