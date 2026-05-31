Αμαλία Κωστοπούλου – Τζακ Μέντγουελ: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού – Εικόνες και βίντεο από τον γάμο τους

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Τζακ Μέντγουελ το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, μαζί με τον αγαπημένο της πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στη Μεσσηνία.

Με φόντο καταπράσινα τοπία, ψηλά δέντρα και θέα στη θάλασσα, ο μαγευτικός θρησκευτικός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζακ Μέντγουελ έγινε σε μια υπέροχη τοποθεσία.

Μετά το pre wedding party που είχε προηγηθεί στην Πύλο, το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβηκε και τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να βρεθούν κοντά τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Οι πρώτες φωτογραφίες από την τελετή κυκλοφορούν ήδη από καλεσμένους στα social media. Η Αμαλία και ο Τζακ μπροστά στους αγαπημένους τους, σε ένα ειδυλλιακό φυσικό σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

Ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές. Η νύφη εντυπωσιακή στο κατάλευκο νυφικό της, ενώ ο σύντροφος της είχε επιλέξει ένα κλασικό κομψό σμόκιν. Στη συνέχεια, η Αμαλία Κωστοπούλου άλλαξε το νυφικό της με ένα λευκό φόρεμα, εξίσου εντυπωσιακό, με λευκές λάμψεις.

Ακολούθησε δεξίωση, δείπνο σε κάστρο στην περιοχή της Πύλου και after πάρτι, με τους καλεσμένους να μεταφέρονται με βαν και να πίνουν στη διαδρομή κοκτέιλ που είχε ετοιμάσει το ζευγάρι.

Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές του γάμου της νύφης και του γαμπρού καταγράφηκε στη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε το μυστήριο. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από καλεσμένο του ζευγαριού, οι νεόνυμφοι φαίνονται να απολαμβάνουν τον πρώτο τους χορό ως σύζυγοι, σε μία ατμοσφαιρική βραδιά με εντυπωσιακό φωτισμό και ζωντανή μουσική.

Το ζευγάρι χόρεψε αγκαλιασμένο στο κέντρο της πίστας, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και βλέμματα, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς