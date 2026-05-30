Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας βάφτισαν την 2 ετών κόρη τους Ματθίλδη Ραφαηλία – Βίντεο

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους έζησαν η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας. Το δημοφιλές ζευγάρι βάφτισε την 2 ετών κόρη του, η οποία πήρε το όνομα Ραφαηλία – Ματθίλδη.

Το μυστήριο τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων των ευτυχισμένων γονέων, της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα.

Μετά το τέλος της βάπτισης ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Μάλιστα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας μια μικρή γεύση από το γιορτινό κλίμα που επικράτησε.

Μέσα από τα σχετικά στιγμιότυπα, διακρίνεται η χαρούμενη διάθεση των παρευρισκομένων, ενώ η μικρή Ραφαηλία Ματθίλδη βρέθηκε στο επίκεντρο της αγάπης και των ευχών όλων.

Να σου υπενθυμίσουμε ότι η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους, έκτοτε, κάνουν επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Την Άνοιξη του 2024 υποδέχτηκαν την κόρη τους, η οποία πήρε δύο ονόματα: Ματθίλδη – Ραφαηλία.