Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η φωτογραφία με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη μέσα από το νοσοκομείο – «Είμαστε γεροί»

Παρά τη διάψευση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για την κατάσταση της υγείας του και τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, ο Αιμίλιος Βουγιουλάκης έκανε μία ανάρτηση σήμερα (30.05.2026) με τους δύο να χαμογελάνε αγκαλιά μέσα σε δωμάτιο του Ασκληπιείου της Βούλας.

Πριν από λίγες ημέρες, τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό» είχε αναφέρει ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» Βούλας για εξετάσεις. Ωστόσο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι νοσηλεύεται.

Στην ανάρτησή του είχε γράψει: «Ό,τι θέλουν γράφουν και διατυμπανίζουν. Η υγεία μου είναι σε άριστη κατάσταση, δε αντίθεση με κάποιους άλλους που αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα ΜΜΕ. Αυτοί πραγματικά θα αισθανθούν μεγάλη αδιαθεσία όταν πατήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού… Χμμ.. Πότε θα συμβεί αυτό; Άντε ένα hint θα το αφήσω, από Ιούνιο μέχρι το αργότερο Σεπτέμβριο. Αυτά, να είστε όλοι καλά».

Ο ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την φωτογραφία με τον ίδιο μέσα από το νοσοκομείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης έγραψε: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!», στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, είναι Διοικητής – Πρόεδρος Δ.Σ. στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας και πρώτος ξάδερφος με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ από την πλευρά του πατέρα του Αντώνη Βουγιουκλάκη, αδερφού της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη.