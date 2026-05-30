Τζέιμι Λι Κέρτις: Πέθανε η αδερφή της – Η συγκινητική ανάρτηση της βραβευμένης ηθοποιού

«Ένα θερμό «αλόχα» στη μεγαλύτερη αδελφή μου, την Κέλι Λι Κέρτις. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Στο σπίτι της. Μέσα στη φύση. Ειρηνικά» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις, ανακοινώνοντας τον θάνατο της αδερφής της Κέλι.

Η 67χρονη ηθοποιός, στην συγκινητική ανάρτησή της, για το θάνατο της κατά δύο χρόνια μεγαλύτερης αδελφής της, περιέγραψε τον χαρακτήρα της με τρυφερά λόγια, κλείνοντας με την ανάρτηση με τη φράση «θα σε δω κάποια στιγμή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν η πρώτη μου φίλη και η εμπιστευτική μου για όλη μου τη ζωή. Ήταν εκπληκτικά όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός. Έπαιζε εξαιρετικά το παιχνίδι Hearts, συλλέγοντας χελώνες, αγαπούσε την οικογένειά της, τη φύση, τη μουσική, τα παλαιοπωλεία, τα ταξίδια, το Facebook και το Pokémon Go. Ήταν περήφανη για τις δανικές ρίζες της και την ουγγρική εβραϊκή καταγωγή της και ήταν αφοσιωμένη Αμερικανίδα πατριώτισσα.

Θα τη θυμόμαστε για την αγάπη και τη γενναιοδωρία της, τις έντονες απόψεις της, την ατελείωτη περιέργειά της, το μοναδικό της στυλ και τα αμυγδαλωτά μπισκότα της σε σχήμα ημισελήνου τα Χριστούγεννα, εξ ου και το παρατσούκλι της, Auntie Cookie» έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Γεννημένη το 1956, η Κέλι Κέρτις ήταν το πρώτο από τα δύο παιδιά των θρύλων του κινηματογράφου Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι, οι οποίοι χώρισαν το 1962 μετά από 11 χρόνια γάμου. Η Κέλι Κέρτις ήταν και εκείνη ηθοποιός και έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, στο Μπελβιού του Αϊντάχο…