Αναστασία: Έκλεψε την παράσταση με μαύρο φόρεμα σε βραδινή έξοδο στη Νάουσα της Πάρου

Η Αναστασία συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και η Πάρος ήταν το νησί που επέλεξε, στα τέλη Αυγούστου, για να γεμίσει πλήρως τις μπαταρίες της. Η τραγουδίστρια διασκέδασε με την παρέα της σε εστιατόριο και κέντρισε τα βλέμματα.

Η Αναστασία άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και φρόντισε να διασκεδάσει. Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε να διασκεδάζει σε εστιατόριο στα στενάκια της Νάουσας.

Η 22χρονη τραγουδίστρια, η οποία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, απόλαυσε το φαγητό της αλλά και το live πρόγραμμα της βραδιάς.

Καθισμένη στο τραπέζι μαζί με την παρέα της δεν σταμάτησε να χτυπάει παλαμάκια ενώ όταν ξεκίνησε ο Ικαριώτικος πήρε στα χέρια της ένα βεγγαλικό.

Η όμορφη Αναστασία με τσιγγάνικες ρίζες κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού το νέο της άλμπουμ ”Σαν Όνειρο” με το lead single ”Φιλικά” να έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα των θαυμαστών της.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει επτά χώρες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία έως και την Αυστραλία.

Λίγες ώρες νωρίτερα η Αναστασία φόρεσε ένα πράσινο μαγιό και επισκέφθηκε το διάσημο beach bar Crios στην ομώνυμη παραλία.