Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη έξοδος μετά τη γέννηση της κόρης της και οι δυο εικόνες που δημοσιοποίησε

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου και τρεις εβδομάδες μετά απόλαυσε τον ηλιόλουστο καιρό της Αθήνας και έκανε βόλτα. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram φαίνεται το κατάστημα που κάθισε για να χαλαρώσει με φόντο τη θάλασσα, ο χυμός και οι φράουλες που έφεραν στο τραπέζι της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Μετά από πολύ καιρό. Στην υγειά σας» δείχνοντας το ποτήρι με τον χυμό της. Η λαμπερή παρουσιάστρια διανύει τη σημαντικότερη και ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς ήταν εδώ και χρόνια επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Περήφανος μπαμπάς είναι φυσικά και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος κυκλοφορούσε πρόσφατα με μπλούζα που έγραφε «daddy». Οι δυο τους ζουν το όνειρό τους και παραμένουν επικεντρωμένοι στο μεγάλωμα της κόρης τους. Η ζωή τους έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να μπει ξανά στο γνώριμο τηλεοπτικό πλατό στον Alpha, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Την Παρασκευή (24.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πλάνο της από την εποχή που ήταν ακόμα έγκυος και αμέσως μετά το ίδιο πλάνο και στη θέση της φουσκωμένης κοιλιάς είναι ακουμπισμένη η κορούλα της, η οποία κοιμάται αγγελικά.

«Είχα ένα όνειρο… Έχω όλα όσα ήθελα…», έγραψε στα αγγλικά η Κατερίνα Καινούργιου ως λεζάντα της ανάρτησής της και μοιράστηκε με τον τρόπο αυτό μέρος από την ευτυχία που βιώνει με τους θαυμαστές της στο Instagram.