Η Αναστασία κάνει διακοπές στην Πάρο και βάζει «φωτιές» φορώντας πράσινο μαγιό

Λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στην Πάρο αποφάσισε να περάσει η Αναστασία, η οποία έχει πατήσει «pause» στις επαγγελματικές της υποχρεώσει και γεμίζει τις μπαταρίες της.

Στην Πάρο ταξίδεψε η Αναστασία κάνοντας ένα διάλειμμα και από την καλοκαιρινή της περιοδεία. Η γνωστή τραγουδίστρια φόρεσε ένα πράσινο μαγιό και επισκέφθηκε το διάσημο beach bar Crios στην ομώνυμη παραλία όπου την κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV.

Η Αναστασία βρέθηκε στην κοσμική πλαζ μαζί με δύο φίλες της. Μάλιστα η ερμηνεύτρια αφού χάρηκε τα καταγάλανα νερά έκανε μασάζ από πλανόδια μασέρ.

Μάλιστα, δεν έχασε ευκαιρία και έσπευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να μοιραστεί στιγμιότυπα από το μπάνιο της.

«Η θάλασσα ξέρει όλα τα μυστικά μου.. εσύ ακόμα;», έγραψε στην λεζάντα του post της.

Με εκατομμύρια views, πολυπλατινένιες και διαμαντένιες πωλήσεις, και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας – όπως οι MELISSES, Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Σαμπάνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Μαζωνάκης – η Αναστασία έχει ήδη χαράξει την δική της πορεία στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει επτά χώρες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία έως και την Αυστραλία!