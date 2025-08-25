Lifestyle

Η Αναστασία κάνει διακοπές στην Πάρο και βάζει «φωτιές» φορώντας πράσινο μαγιό

Η Αναστασία βρέθηκε στην κοσμική πλαζ μαζί με δύο φίλες της και αφού χάρηκε τα καταγάλανα νερά έκανε μασάζ από πλανόδια μασέρ
Η Αναστασία
Η Αναστασία / NDPPHOTO

Λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στην Πάρο αποφάσισε να περάσει η Αναστασία, η οποία έχει πατήσει «pause» στις επαγγελματικές της υποχρεώσει και γεμίζει τις μπαταρίες της.

Στην Πάρο ταξίδεψε η Αναστασία κάνοντας ένα διάλειμμα και από την καλοκαιρινή της περιοδεία. Η γνωστή τραγουδίστρια φόρεσε ένα πράσινο μαγιό και επισκέφθηκε το διάσημο beach bar Crios στην ομώνυμη παραλία όπου την κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV.

Η Αναστασία βρέθηκε στην κοσμική πλαζ μαζί με δύο φίλες της. Μάλιστα η ερμηνεύτρια αφού χάρηκε τα καταγάλανα νερά έκανε μασάζ από πλανόδια μασέρ.

Μάλιστα, δεν έχασε ευκαιρία και έσπευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να μοιραστεί στιγμιότυπα από το μπάνιο της.

«Η θάλασσα ξέρει όλα τα μυστικά μου.. εσύ ακόμα;», έγραψε στην λεζάντα του post της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia (@imanastasia_official)

Με εκατομμύρια views, πολυπλατινένιες και διαμαντένιες πωλήσεις, και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας – όπως οι MELISSES, Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Σαμπάνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Μαζωνάκης – η Αναστασία έχει ήδη χαράξει την δική της πορεία στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει επτά χώρες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία έως και την Αυστραλία!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Warner Bros Pictures ετοιμάζει ταινία για τον αείμνηστο σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ
Σύμφωνα με πηγές, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», την πρόσφατη ταινία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που πραγματεύεται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν
Ο Κόμπι Μπράιαντ
Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε ένα τρυφερό βίντεο στην Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα γενέθλια της
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον τραγουδιστή, καθώς ταξίδεψε μαζί του στη Θεσσαλονίκη όπου οι Melisses είχαν κανονίσει εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 23/8 στη Χαλκιδική
Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Newsit logo
Newsit logo