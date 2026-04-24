Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ήταν εγκληματικό αυτό που έκαναν στον Στράτο Τζώρτζογλου»

Το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου για τα τελευταία γεγονότα με τον Στράτο Τζώρτζογλου: «Ό,τι χειρότερο έχει γίνει στην τηλεόραση»
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno»

Με αφορμή τις δηλώσεις που παραχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στις τηλεοπτικές κάμερες για το εξώδικο της Σοφίας Μαριολάς στα media, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά του «Πρωινού» για το περιστατικό με τις φωτογραφίες της.

«Δεν νομίζω να έχει γίνει χειρότερο πράγμα στην τηλεόραση από αυτό που το έκαναν… Ντράπηκα που έχω περάσει το κατώφλι της. Να του λένε ότι η γυναίκα του, η κοπέλα του…

Ξέρω τι έχει γίνει, αλλά θυμήθηκα πάλι το γεγονός, είναι ανεπίτρεπτο και εγκληματικό! Εγώ μίλησα για την τηλεοπτική εκπομπή, για την ερώτηση που έκαναν…», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της Σοφίας Μαριόλας με τη νέα της σχέση.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πως το εξώδικο δεν αφορά τον ίδιο και ότι η σχέση του με την πρώην σύζυγό του είναι «μια χαρά».

