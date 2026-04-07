Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος «άνοιξε» την καρδιά του στην εκπομπή και τον Ηλία Σκουλά, μίλησε για τη στιγμή που διαγνώστηκε με καρκίνο, αλλά και για την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Ήθελα επιτέλους και να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Κατάλαβα ότι για τους ανθρώπους που δεν προσέχουνε, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα με καρκίνο! Απ’ την τρομάρα μου νομίζω», είπε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο Αντώνης Λουδάρος είπε στη συνέχεια πως «Μέχρι να μου πουν ότι “ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα”. Όταν το πρωτοακούς, ξέρεις, το “είναι ένας καρκίνος”, λες, ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται».

Ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε για τη Μαρινέλλα και την πρώτη τους συνάντηση πως «θυμάμαι… είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Και κάτι με ρώτησε και εγώ τα έχασα, δεν απάντησα και μου λέει «παιδί μου, σου μιλάω, γιατί δεν απαντάς;». Μου λέει «ντρέπεσαι;». Μου λέει «να βάλεις κόσκινο!». Έμαθα πολλά πράγματα εκεί, και για τη ζωή και για την τέχνη.

Γελάσαμε πάρα πολύ. Έβλεπες στα παρασκήνια έναν άνθρωπο που έλεγες «θα τα καταφέρει;». Και έβγαινε και γινόταν δύο μέτρα! Και της έλεγα «ρε Μαρινέλλα, πώς το κάνεις αυτό;». Μου λέει «μα δεν το κάνω εγώ… η Μαρινέλλα το κάνει. Την Κικίτσα την αφήνω… στα παρασκήνια».