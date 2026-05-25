Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου πανηγύρισαν τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολούθησαν τον τελικό της Euroleague το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου και μετά τη λήξη της αναμέτρησης μπήκαν στο παρκέ για να πανηγυρίσουν. Σε εικόνες που δημοσίευσε ο επιχειρηματίας, φαίνεται αγκαλιασμένοι και στη συνέχεια φωτογραφίες που έβγαλαν με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε δηλώσει «ερωτευμένος» με τον Ολυμπιακό. Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στο πλευρό του ντυμένη στα ερυθρόλευκα και έδειχνε να το απολαμβάνει.

«Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε κάτι άλλο συγχαρητήρια η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική πάμε θρύλε» έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Σε μια από τις εικόνες η Ρία Ελληνίδου δείχνει τα 4 δάχτυλα του χεριού της, συμβολικά πιθανότατα για τα ισάριθμα ευρωπαϊκά τρόπαια της ομάδας του Πειραιά.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου.