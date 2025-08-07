Απόστολος Λύτρας: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών που έκανε με τη σύζυγό του πριν από το ατύχημα με το σκάφος

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολάμβαναν για αρκετά μεγάλο διάστημα ο Απόστολος Λύτρας και η σύζυγός του, Ντόρα Παπαδοπούλου πριν από το ατύχημα που είχαν με το σκάφος του ποινικολόγου, που χάλασε τις διακοπές τους.

Όπως είχαν αποκαλύψει οι δυο τους μέσω των social media, μερικές μόλις ημέρες μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2025, σάλπαραν για ένα ταξίδι αναψυχής στο Αιγαίο, αλλά δυστυχώς ο Απόστολος Λύτρας έπεσε με το σκάφος του σε ξέρα, στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Από τις 18 Ιουλίου, λοιπόν, που είχε ήδη ξεκινήσει το ειδυλλιακό ταξίδι τους, το ερωτευμένο ζευγάρι απολάμβανε μαγικές ώρες τόσο μέσα στο σκάφος του γνωστού δικηγόρου όσο και στις βόλτες που έκαναν στα νησιά που επισκέπτονταν. Μάλιστα, ανάμεσα στους προορισμούς τους ήταν η Κύθνος, η Σέριφος και η Κίμωλος.

Ο Απόστολος Λύτρας μοιράστηκε τόσο μία δική του φωτογραφία όσο και μία της αγαπημένης του συζύγου, την ώρα που έκανε ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα του σκάφους.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolos Lytras (@apostolos_lytras)

Φωτογραφίες από το ταξίδι τους μοιράστηκε και η Ντόρα Παπαδοπούλου, η οποία θέλησε να αποτυπώσει για πάντα τις υπέροχες στιγμές που περνούσε με τον άντρα της ζωής της.

«Εσένα μόνο…», έγραψε ως λεζάντα η Ντόρα Παπαδοπούλου, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του συζύγου της.

«Η ευτυχία είναι καλοκαίρι», έγραψε σε μία άλλη ανάρτησή της η σύζυγός του Απόστολου Λύτρα, δημοσιεύοντας μία σειρά από πόζες της στο σκάφος, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στη Σέριφο.

Μάλιστα, στην πρώτη σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε η Ντόρα Παπαδοπούλου στο Instagram ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους προορισμούς τους ήταν και η Κύθνος, την οποία επισκέφθηκαν στις 18 Ιουλίου 2025, μόλις λίγες ημέρες μετά από τον γάμο της με τον Απόστολο Λύτρα.

Σημειώνεται ότι ο Απόστολος Λύτρας μίλησε στο newsit.gr, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη με το ατύχημα που είχε με το σκάφος του, σημειώνοντας ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε ελαφρά.

«Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην ακούει το τιμόνι, ήταν κακές καιρικές συνθήκες, χτυπήσαμε σε μια ξέρα… Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα ατύχημα ήταν», είπε μεταξύ άλλων.