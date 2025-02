Απτόητη η Μπιάνκα Σενσόρι: Αφού πήγε ολόγυμνη στα Grammy βρέθηκε σε πάρτι με διάφανο στρινγκ κορμάκι

Η Μπιάνκα Σενσόρι, η 30χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, δεν το βάζει κάτω. Μετά τον σάλο που προκάλεσε με την ολόγυμνη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Grammy όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά προχώρησε σε ακόμα μία ακόμη αποκαλυπτική εμφάνιση.

Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα με την παρουσία του στο κόκκινο χαλί των Grammy, όπου η 30χρονη ενώ αρχικά φορούσε ένα μαύρο γούνινο παλτό, μόλις στήθηκε μπροστά στους φακούς των φωτογράφων, το έβγαλε και το έριξε στο πάτωμα αποκαλύπτοντας το γυμνό σώμα της κάτω από ένα see through φόρεμα.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το ζευγάρι μετά από αυτό το «σόου» αποχώρησε από την εκδήλωση. Άλλοι λένε ότι τους ζήτησαν να αποχωρήσουν, άλλοι ότι ήταν δική τους απόφαση.

Επίσης σύμφωνα με αναφορές ο Κάνιε Γουέστ διέταξε την 30χρονη σύζυγό του να βγάλει το παλτό της και να τα αποκαλύψει όλα. Πάντως η Μπιάνκα Σενσόρι δεν θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες για την αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy 2025. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας του Λος Αντζελες, που επικαλείται το TMZ, δεν κατατέθηκε καμία επίσημη καταγγελία για την τολμηρή της επιλογή στη μουσική εκδήλωση.

Με διάφανο μαύρο κορμάκι η Μπιάνκα Σενσόρι σε after party των Grammy

Το ζευγάρι πάντως έδειξε απτόητο από τις αντιδράσεις, όπως φάνηκε σε ένα after party μετά τα Grammy. Κι αυτό γιατί η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με ένα μαύρο διχτυωτό κορμάκι στρινγκ χωρίς εσώρουχα και καταφέρνοντας να την κοιτάζει πάλι ο κόσμος όλος.

Ye and Bianca last night at Justin LaBoy’s #GRAMMYs after-party pic.twitter.com/KNK4QRYM2Y — yzyupdates (@yzyupdates) February 4, 2025

Ye and Bianca last night at a #GRAMMYs after-party pic.twitter.com/46OpxfphfS — yzyupdates (@yzyupdates) February 3, 2025

Πλάνα από την εκδήλωση δείχνουν την Μπιάνκα να χορεύει αλλά και να επιδεικνύει τις ικανότητές της στο καραόκε με την επιτυχία «Rolling In The Deep» της Αντέλ, και τον Κάνιε Γουέστ στο πλευρό της

Bianca Censori singing “Rolling in the Deep” by Adele at a Grammys after party (2025) pic.twitter.com/AL3JmUlxzD — EPMG.fiji (@EPMG_fiji) February 4, 2025

Πάντως, το ολόσωμο κορμάκι ή μαγιό μοιάζει αρκετά με το κορμάκι που είχε ανεβάσει στο Instagram ο Κάνιε Γουέστ νωρίτερα αυτόν το μήνα ανακοινώνοντας ότι θα είναι μέρος της επερχόμενης γυναικείας συλλογής Yzy.