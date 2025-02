Grammy 2025: Η Μπιάνκα Σενσόρι τα «πέταξε» όλα έξω – Εμφανίστηκε τελείως γυμνή στο κόκκινο χαλί

Αν και η Μπιάνκα Σενσόρι μας έχει συνηθίσει σε ακραίες εμφανίσεις, αυτή τη φορά το «πήγε αλλού». Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ ξεπέρασε τον εαυτό της στην τελετή των Grammy, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μόνο με το… άρωμά της.

Κάνιε Γουεστ και Μπιάνκα Σενσόρι έκαναν μία εμφάνιση έκπληξη στο κόκκινο χαλί των Grammy, η οποία σχολιάστηκε από τους πάντες. Ο γνωστός ράπερ και επιχειρηματίας ντύθηκε σε total black, με μαύρα γυαλιά και παπούτσια φορώντας μόνο μία διαμαντένια αλυσίδα.

Η σύζυγός του από την άλλη εμφανίστηκε αρχικά με ένα μαύρο γούνινο παλτό αλλά πολύ γρήγορα το πέταξε από πάνω της και έμεινε με το μίνι και εντελώς διάφανο φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε καθαρά κάθε πόντο του κορμιού της.

Φωτογραφία Reuters – Daniel Cole

Δεν μπορεί να πει κανείς πως δεν ήταν μία αναμενόμενη εμφάνιση από την Μπιάνκα Σενσόρι. Πολύ συχνά εμφανίζεται με διάφανα ή πολύ mini ρούχα χωρίς να αφήνει τίποτα στην φαντασία του άλλου. Αυτή τη φορά όμως το «τερμάτισε». Φωτογραφία Reuters – Daniel Cole

